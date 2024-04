A 25 anni dal primo varo e dalla prima partecipazione all'America's Cup, Luna Rossa torna in acqua e si presenta al pubblico in vista dell'edizione 2024 della più celebre competizione a livello internazionale. L'inaugurazione della barca, l'unica italiana che sarà in gara a Barcellona dal 22 agosto, si è tenuta al Molo Ichnusa a Cagliari. Presenti, tra gli altri, Miuccia Prada e il presidente Patrizio Bertelli. Il colore argento e le ali gialle le caratteristiche principali