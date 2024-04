A Cagliari è stata svelata la nuova AC75 che gareggerà a Barcellona per la 37^ edizione della America's Cup. Ad agosto, Luna Rossa inizierà la sua 6^ avventura nella più antica competizione velistica. Nell'ultima edizione la barca italiana si è arresa soltanto in finale contro l'Emirates Team New Zealand. Quest'anno la novità principale riguarda il colore della barca, che lascia il nero per diventare un "proiettile d'argento". Rivediamo tutte le Lune Rosse che hanno disputato l'America's Cup

IL VARO DI LUNA ROSSA