Fondo, De Fabiani-Pellegrino argento in t. sprint

L'Italia conquista la prima medaglia ai Mondiali di fondo 2023 a Planica, in Slovenia. A conquistarla sono Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, argento nella team sprint maschile in tecnica libera. Una gestione di gara impeccabile dei due azzurri che si sono arresi soltanto ai norvegesi Paal Golberg e Johannes Klaebo, imbattuti nella specialità dal 2019. Medaglia di bronzo, invece, alla Francia. Pellegrino e De Fabiani tornano sul podio mondiale nella specialità quattro anni dopo il bronzo conquistato a Seefeld, in Austria. Per l'italia si tratta della 57^ medaglia mondiale nello sci di fondo.