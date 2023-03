Goggia, che beffa! Quarta nel SuperG di Kvitfjell

Il secondo SuperG di Kvitfjell sa di beffa per Sofia Goggia. Nella gara più pazza della stagione, la bergamasca ha chiuso al quarto posto, in una giornata di festa per l'Austria con la tripletta Ortlieb-Venier-Gritsch. La beffa è legata alle condizioni climatiche, cambiate repentinamente dopo la prima parte di gara. I pettorali più bassi, infatti, hanno dovuto fare i conti con una fitta nevicata che, dopo il pettorale 1 di Jasmine Flury, ha condizionato tutte le discese fino a Goggia, unica a fare la differenza sull'elvetica, recuperando più di un secondo. "Aspettiamo perché le condizioni possono cambiare" aveva detto la bergamasca dopo la sua prova e così è stato. La nevicata si è fermata, è aumenta la visibilità e ha fatto il gioco dei pettorali alti. Ortlieb, infatti, ha vinto con il pettorale 31, davanti alle connazionali Venier (29) e Gritsch (26). Per Ortlieb è la seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la prima da La Thuile 2020, sempre in SuperG.