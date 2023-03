Le ragazze del biathlon regalano all'Italia un'altra giornata storica. A Ostersund, penultima tappa stagionale prima dell’epilogo di Oslo, vittoria per Dorothea Wierer nella 15 km individuale davanti alla compagna di squadra Lisa Vittozzi. Gara perfetta delle due azzurre al poligono, dove non si sono registrati errori. Wierer ha chiuso in 41.19.6, precedendo la connazionale di 25.5 secondi nella prima doppietta azzurra della storia in questa specialità. Sul podio anche la tedesca Hermann-Wick. Vittozzi, con questo secondo posto (4° podio in altrettante gare) conquista anche la Coppa di specialità, la seconda dopo quella del 2019. Si tratta della settima 'coppetta' italiana. Per Wierer è la 15^ vittoria della carriera.