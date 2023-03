Leggenda Shiffrin: 86^ vittoria come Stenmark

La statunitense conquista il gigante di Are (lì dove il 20 dicembre 2012 aveva vinto la prima gara in carriera in Coppa del Mondo) ed eguaglia il record assoluto di successi in CdM di Ingemar Stenmark che durava da più di 30 anni. Sul podio con Shiffrin c'è Federica Brignone, seconda e al 55° podio in carriera

Da Are ad Are. Nella stessa località in cui ha vinto la prima gara in carriera in Coppa del Mondo 3732 giorni fa, Mikaela Shiffrin riscrive la storia dello sci alpino. La statunitense ha vinto il Gigante sulle nevi svedesi, conquistando così l'86° successo in carriera che le consente di eguagliare il record assoluto di Ingemar Stenmark. Shiffrin è riuscita a fare la differenza nella prima manche, gestendo poi il margine nella seconda discesa. La statunitense ha chiuso la gara con 64 centesimi di vantaggio su Federica Brignone, al 55° podio in carriera. Terza, invece, Sara Hector. Shiffrin avrà la possibilità di superare Stenmark già domani. Sabato, infatti, è in programma uno slalom sempre ad Are (10.30 prima manche, 13.30 seconda manche).