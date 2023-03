Brignone: "Smettere? Non ci penso proprio"

Le parole della sciatrice azzurra in un'intervista a La Stampa: "Ho fatto una super annata in tutte le specialità, pur avendo sbagliato qualche gara, ma non sono un robot e a volte non controllo le emozioni. Negli ultimi mesi ho sciato forte. Mi sto divertendo, ho ancora grandi motivazioni"

"Sono consapevole che se dicessi basta ora rimpiangerei questa scelta. Mi sto divertendo, sto bene fisicamente, non ho un problema e ho grande motivazione". Lo ha detto la campionessa di sci alpino Federica Brignone in un'intervista a La Stampa all'indomani dei campionati italiani che hanno chiuso la stagione 2022-2023. "Se guardo ai risultati - ha aggiunto - non ho più bisogno di niente, ma ho una passione smisurata per questo sport. Mi piace competere, mettermi in gioco, misurarmi con le avversarie. Questo continuare a fare fatica, magari per risalire le classifiche dopo un momento negativo, mi regala emozioni che nella vita forse non vivrò più. La paura, l'adrenalina e altre sensazioni mi fanno sentire viva: lo sci è incredibile e bellissimo".