Curling, il doppio misto ai FISU Games di Torino

Il doppio misto di curling farà parte del programma dei Giochi Mondiali Universitari invernali della FISU che si terranno a Torino, in Italia, dal 13 al 23 gennaio 2025. Torino 2025 sarà la decima Universiade in cui sarà protagonista il curling: la prima volta fu sempre in Italia, ovvero a Tarvisio nel 2003. Nelle ultime nove edizioni, squadre maschili e femminili si sono date battaglia per le medaglie. Nel 2025, otto squadre si sfideranno per le medaglie nel doppio misto, che sarà anche la disciplina che aprirà il programma del curling ai FISU Games sul ghiaccio del PalaTazzoli. Secondo la tradizione, dieci squadre femminili e dieci maschili si sfideranno per le medaglie nelle discipline a quattro giocatori.