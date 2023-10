Brignone in testa dopo 1^ manche gigante Soelden

Con una sciata aggressiva e precisa l'azzurra Federica Brignone in 1.08.77 è nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Soelden, gara di apertura della stagione 2023-24. Secondo tempo per la svedese Sara Hector in 1.09.27 e terzo per la slovacca Petra Vlhova in 1.09.40. La campionessa Usa Mikaela Shiffrin e' quinta in 1.09.52 mentre l'altra azzurra Marta Bassino ha l' 8/o tempo in 1.10.02. Brignone ha gia' vinto a Soelden nel 2015 ottenendo anche due secondi posti nel 2020 e nel 2018. Tra le altre azzurre Sofia Goggia, al via con il pettorale 32, si e' dovuta fermare subito, disturbata dalla presenza di un addetto alla pista. E' tornata così al traguardo ed è ripartita più tardi realizzando comunque un buon 20/o tempo in 1.11.57 in una gara che deve del resto servirle solo come allenamento in vista delle sue prove veloci. Tempi alti rispetto a Brignone anche per Asja Zenere in 1.12.07, Roberta Melesi in 1.12.56, Elena Curtoni in 1.14.37 ed Elisa Platino in 1.13.25. Si gareggia con il sole, sette gradi sotto zero, fondo duro e barrato sui 3.000 metri del ghiacciaio Rettenbach con un panorama invernale quasi perfetto grazie ad una recente leggera nevicata. Seconda e decisiva manche alle ore 13.