Slalom femminile, a Levi domina Petra Vlhova

Conclusa la prima prova di slalom speciale a Levi, in Finlandia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-24. Pazzesca la prova della slovacca Petra Vlhova che vince davanti alla tedesca Lena Duerr e all'austriaca Katharina Liensberger. Solo quarta Mikaela Shiffrin. Staccate le italiane, la migliore è Peterlini 17esima, Della Mea 26ma

Riparte la stagione di Coppa del mondo dopo il gigante di apertura a Solden. Nello slalom speciale di Levi, in Finlandia, la vittoria è andata alla slovacca Petra Vlhova alla 29ma vittoria in carriera, la sesta su questa pista. Alle sue spalle alla tedesca Lena Duerr e l'austriaca Katharina Liensberger. Solo quarta Mikaela Shiffrin.Più staccate le uniche due italiane qualificate alla seconda manche: 17ma Peterlini, 26ma Della Mea. Erano in otto in partenza alla prima manche.