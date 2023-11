Individuale Ostersund, vince Vittozzi per 1 decimo

La sappadina conquista la gara inaugurale di Coppa del Mondo in Svezia, battendo per un decimo la tedesca Preuss grazie a uno straordinario ultimo giro sugli sci. È il secondo podio stagionale per lei dopo il terzo posto di sabato nella staffetta mista con Bionaz, Giacomel e Wierer

Inizia con una vittoria la stagione di Lisa Vittozzi. L'azzurra ha vinto l'Individuale a Ostersund (Svezia) nella prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2023-24. La 28enne di Sappada, già vincitrice della coppa di specialità nella scorsa stagione, ha chiuso la gara con un solo errore a terra, battendo la tedesca Preuss per un decimo grazie a uno straordinario ultimo giro sugli sci. Per Vittozzi si tratta della quarta vittoria in carriera nelle gare individuali, la prima dallo scorso 12 gennaio quando a Ruhpolding vinse nello stesso format di gara. Un grande inizio di stagione per l'Italbiathon che già ieri, nella prima gara, aveva concluso al terzo posto nella staffetta mista con il quartetto formato da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.