Marcialonga, 51^ edizione: a gennaio live su Sky

La Marcialonga, la più famosa, importante e prestigiosa gara di gran fondo in Italia, sarà ancora su Sky. Dopo le edizioni 2020, 2021, 2022 e 2023 infatti, anche la 51esima edizione della Marcialonga, in programma domenica 28 gennaio 2024, sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW. E non mancheranno, già dalla vigilia, collegamenti live con Sky Sport 24. Sulle nevi delle due valli trentine di Fiemme e Fassa saranno presenti, oltre alle migliaia di concorrenti, anche i più grandi specialisti al mondo dello sci di fondo, che si contenderanno la vittoria dopo 70 km di gara. Appuntamento, dunque, su Sky e NOW per seguire, domenica 28 gennaio 2024, la celebre Ski-Marathon trentina, a partire dalle ore 7.45. Sky proporrà un racconto ricchissimo grazie alla telecronaca di Francesco Pierantozzi e Pietro Nicolodi, ai commentatori tecnici e a collegamenti e interviste realizzati lungo tutto il percorso.