Troppa neve, annullata 1^ discesa a Beaver Creek

La coppa del mondo femminile sbarca in Canada

Se a Beaver Creek è stata cancellata la prima delle due discese in programma, la coppa del mondo donne sbarca per la prima volta a Mont Tremblant, in Quebec, poco lontano da Montreal, dove domani e dopodomani ci saranno due slalom giganti. Sinora, nelle due gare della disciplina disputate a Soelden e a Killington, c’è stata una sola vincitrice, la svizzera Lara Gut-Behrami, partita alla grande in questa stagione. È soprattutto con lei che dovranno misurarsi, dunque, le gigantiste azzurre capitanate da Federica Brignone. La valdostana, che ha ottenuto finora un secondo e un sesto posto, va a caccia della prima vittoria stagionale, al pari della compagna di Nazionale Marta Bassino, in cerca almeno di un podio per cominciare a dare continuità alla fenomenale passata stagione. Con loro in pista ci sarà pure Sofia Goggia che continua ad usare le gare di gigante come allenamento in vista delle discese, la disciplina di cui è regina. "Abbiamo fatto un allenamento sulla pista di riscaldamento, che purtroppo non è molto pendente, ma almeno siamo riuscite a far girare un po' gli sci. Mont Tremblant è molto carina, non siamo mai state da queste parti. Fisicamente mi sento abbastanza bene - ha detto Brignone alla vigilia - e gli organizzatori si aspettano una bella presenza di pubblico. Da parte mia c'è voglia di rivincita dopo la gara della settimana scorsa a Killington". Convinta di poter fare bene è anche Sofia Goggia: "Siamo su una pista nuova per tutte, il pendio sembra abbastanza facile e non sappiamo quale sia il tipo di neve perché non c'è stato modo di fare la sciata in pista. Con le compagne siamo rimaste un paio di giorni a Killington ad allenarci dopo la gara della settimana scorsa e abbiamo voglia di riscatto, perché non ci sono stati ancora risultati eclatanti a livello di squadra. Qui però dovremo stringere i denti perché le manche sembrano abbastanza lunghe", ha sottolineato la vincitrice della coppa del mondo di discesa delle ultime tre stagioni.