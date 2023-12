Prosegue la maledizione in Coppa del mondo maschile: a causa del forte vento e della tanta neve scesa, è stata cancellata anche la discesa di oggi a Beaver Creek. Si tratta della quarta prova annullata per maltempo in questa stagione. Domani si tenterà di scendere in pista per il Super-G, anche se il meteo non promette nulla di buono

La seconda giornata di gare a Beaver Creek non comincia neppure. Dopo la cancellazione della discesa di venedì per troppa neve in pista, è stata cancellata anche la seconda discesa in programma oggi a causa del vento fortissimo e della tantissima neve scesa. La giuria ha preso la decisione di cancellare la discesa, senza neppure far uscire le squadre dagli alberghi. Si tratta della quarta discesa sulle quattro in programma in questo scorcio di stagione ad essere cancellata per il maltempo. Domenica a Beaver Creek è in programma un superG, anche se il meteo non promette nulla di buono. L’organizzazione continuerà, comunque, le operazioni di pulizia della pista per tentare di gareggiare.