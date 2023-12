Franz Klammer compie 70 anni e li festeggia sfidando i rivali di un tempo

I 70 anni del più grande discesista di tutti i tempi, Franz Klammer, oro a Innsbruck nel 1976 in quella che è ricordata come la discesa (e la rimonta) più bella mai compiuta da uno sciatore. E per festeggiare si è regalato una sfida coi rivali del passato, fra cui Gustav Thoeni

L’unica cosa banale sono i suoi soprannomi: Kaiser , l’ Imperatore , ed Express (inevitabile per uno così veloce). Il resto, accanto al nome di Franz Klammer , il più grande discesista di sempre, richiede solo termini impegnativi, da favoloso a imbattibile. Come nella coppa del mondo 1974-75 (8 vittorie su 9) , ma quando perse non lo fece con un rivale: a Megeve gli si era staccato uno sci . Fosse arrivato al traguardo sarebbe arrivata anche la coppa del mondo assoluta: sarebbe stata sua più di una volta se alla sua epoca ci fosse stato il Super G.

Per lui, austriaco, niente è paragonabile alla Streif , neppure l’oro olimpico di Innsbruck del 1976, dove prende ogni rischio per rimontare il ritardo dell’intermedio e beffare una leggenda come lo svizzero Bernard Russi.

Talentuoso non meno di coraggioso: non ha mai conosciuto la paura in pista, ma il dolore per il grave infortunio del fratello minore Klaus, rimasto paralizzato per una caduta in gara. Si è ripreso con la fondazione con cui insieme alla moglie Eva in favore di chi ha subito gravi traumi. Oggi il Kaiser compie 70 anni, li festegga con una gara in cui ha invitato i suoi grandi rivali. Come Gustav Thoeni, con cui parlare ancora una volta di quella fantastica sfida a Kitzbuhel nel 1975.