Goggia vince il Super-G di St. Moritz. Brignone 5^

Con il trionfo nel Super-G di Sankt Moritz Sofia Goggia centra la 23^ vittoria della carriera in Coppa del Mondo (17 in discesa libera e 6 in Supergigante). La bergamasca riaggancia prontamente Federica Brignone, che l'aveva scavalcata dopo la doppietta in gigante a Mont-Tremblant. Sono loro le sciatrici italiane più vincenti nella storia della Coppa del mondo. Ecco la classifica completa