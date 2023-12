Sprint Lenzerheide, terzo posto per Lisa Vittozzi

Lisa Vittozzi torna sul podio di Coppa del Mondo ed è terza nella sprint di Lenzerheide. Smaltita definitivamente l'influenza che l'ha limitata nelle scorse settimane, la ventottenne di Sappada si è ritagliata un posto sul terzo gradino del podio dell'atto inaugurale della tappa elvetica, terzo atto stagionale di Coppa del Mondo. Vittozzi ha completato la propria prova senza errori con la consueta precisione e rapidità al poligono, tagliando il traguardo con il terzo tempo, 17"2 alle spalle della francese Justine Braisaz-Bouchet (22"13"0) e della norvegese Ingrid Tandrevold (17"2), a loro volta autrici di una prova perfetta al tiro. Per Vittozzi si tratta del podio numero 23 in Coppa del Mondo a livello individuale in una stagione che l'ha già vista vincere in apertura di inverno nella 15km individuale di Östersund. La terza piazza rappresenta un ottimo punto di partenza in vista dell'inseguimento in programma sabato: il podio nella sprint le permette inoltre di salire al secondo posto della classifica generale di Coppa del Mondo con 309 punti, preceduta dalla sola Tandrevold (346). Giornata difficile invece per Dorothea Wierer che con un errore in ciascuna sessione di tiro (1-1) chiude 32esima a 2'23"4 da Braisaz, seguita da Rebecca Passler (0-2, 36ima) con Beatrice Trabucchi (1-1, 52ima) e Samuela Comola (0-1, 55ima) a loro volta qualificate per l'inseguimento.