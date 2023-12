Marco Odermatt domina la prima manche del gigante in Alta Badia, valido per la Coppa del mondo di sci alpino maschile. Lo svizzero, ad appena 24 ore dal successo di domenica, offre un'altra prova stratosferica sulla Gran Risa, lasciando gli avversari a quasi un secondo di distacco. 1'14"89 per l'elvetico, in pista per il quinto giorno di fila e a caccia del sesto successo consecutivo nella specialità. Seconda piazza per il croato Filip Zubcic (+0''87), terza per l'austriaco Marco Schwarz (+0''95). Poi i distacchi si fanno abissali, con il primo italiano che è Matteo Della Vite 14° a +2''99. Nei 30 anche Borsotti (+3''02), Vinatzer (+4''61) e De Aliprandini (+4''64). Seconda manche in programma alle 13.30.