Odermatt domina il SuperG, Innerhofer in ospedale

Marco Odermatt concede il bis: domina la Stelvio come un anno fa e vince il Super G con quasi un secondo di vantaggio sull'austriaco Haaser . Terzo il norvegese Aleksander Kilde, che ora nella classifica generale di coppa del mondo ha un ritardo di 396 punti da Odermatt. Giornata storta per gli azzurri : Dominik Paris è uscito subito, fuori anche Mattia Casse. Il migliore italiano al traguardo è stato Pietro Zazzi, 28° a oltre 3 secondi dal vincitore.

La caduta di Innerhoffer

Il Super G di Bormio era stato interrotto per qualche minuto a causa di una brutta caduta ad alta velocità del veterano azzurro Cristoph Innerhofer. Lo sciatore italiano ha preso il palo in una curva verso sinistra, ha perso il controllo dello sci ed è volato a terra finendo nelle reti. Subito soccorso, Innerhofer ha cercato di rialzarsi da solo visilmente dolorante a un ginocchio e col volto sanguinante. Poi è intervenuto l'elicottero per portarlo in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. La prima visita ha evidenziato un taglio a un polpaccio. Seguiranno aggiornamenti