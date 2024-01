Slalom Adelboden, Sala terzo dopo 1^ manche

L'azzurro Tommaso Sala, lombardo di Lecco di 28 anni, è terzo in 57"02 dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di Adelboden. Al comando ci sono - con un po' di nebbia ma su una pista in condizioni molto buone che consente di fare risultato anche agli atleti con pettorali più alti - i norvegesi Alexander Steen Olsen in 56"79 ed Atle McGrath in 56"84. L'altro azzurro Alex Vinatzer è finito fuori per un errore. Per l'Italia dopo la prova dei primi trenta al via ci sono poi più indietro in 58"86 l'altoatesino Tobias Kastlunger e in 59"05 il trentino Stefano Gross che proprio ad Adelboden ottenne l'unica vittoria in carriera nel 2015. Seconda manche alle 13:30.