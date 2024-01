Biathlon, splendido Giacomel: 2° a Ruhpolding

Dopo tre podi stagionali nelle staffette, arriva la prima gioia assoluta a livello individuale per Tommaso Giacomel in Coppa del mondo. Il ventiquattrenne finanziere trentino si è classificato al secondo posto nella sprint maschile di Ruhpolding, conclusa con un ritardo di 16″9 dal norvegese Vetle Christiansen. Giacomel, trentunesimo dopo il primo poligono con un errore, ha compiuto un clamoroso recupero nella seconda parte di gara, nella quale ha realizzato un velocissimo zero al tiro, e sugli sci ha recuperato una ventina di secondi rispetto alla prima posizione, tanto da superare ben ventinove avversari. Con questo piazzamento il finanziere avvicina la top ten nella classifica generale (esattamente all'undicesimo posto con 349), ma soprattutto consolida la propria leadership nella graduatoria riservata agli under 25. Completa il primo podio di giornata l'altro norvegese Tariei Boe a 20″1, mentre la squadra azzurra piazza Didier Bionaz al ventesimo posto a 1'05″8 con un errore, Patrick Braunhofer al 34simo a 1'31″5 con zero errori, Elia Zeni al 35simo a 1'32″6 con un errore e Lukas Hofer 80simo a 2'25″5 con quattro errori. La classifica generale vede il duello in vetta fra i fratelli Johannes e Tarjei, separati da 54 puinti: 611 contro 557, con Johannes Dale-Skjevdal terzo a 499