Gigante parallelo Scuol: Dalmasso vince davanti a Coratti. Fischnaller 4^ nel maschile

Doppietta italiana nel gigante parallelo di snowboard a Scuol: Lucia Dalmasso conquista il primo trionfo in Coppa del Mondo, mentre Jasmin Coratti il primo podio in carriera. Nella prova maschile, arriva quarto Fischnaller

L'Italia del parallelo continua ad essere dominante e si regala una finale tutta azzurra nel gigante parallelo femminile con Lucia Dalmasso a conquistare la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, davanti a Jasmin Coratti, a sua volta per la prima volta sul podio nel massimo circuito. Un trionfo che per la bellunese Dalmasso arriva nel cuore di una stagione che l'ha vista sin qui seconda nelle prove di Davos (in slalom) e Cortina d'Ampezzo (gigante). In finale il duello tra le due azzurre si è concluso con la prematura uscita di Jasmin Coratti, alla prima finale della carriera. L'ultimo successo italiano nella Coppa del Mondo femminile di parallelo era datato dicembre 2018 a firma di Nadya Ochner.