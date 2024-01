Vittozzi vince a Ruhpolding: 1^ nell'inseguimento

L'inseguimento di Ruhpolding, in Baviera, è di Lisa Vittozzi che con una prova ai limiti della perfezione coglie la quinta vittoria personale di coppa del mopndo, tornando ad imporsi in una pursuit cinque anni dopo il precedente di Oberhof del gennaio 2019. "E' incredibile, una vittoria fantastica", le sue parole. Per la sappadina dei Carabinieri si tratta del secondo successo stagionale, dopo la vittoria nella 15km di Östersund che ha inaugurato l'inverno; il computo dei podi personali sale intanto a quota 25. Terza nella sprint disputata venerdì, Vittozzi si è concessa oggi un singolo errore sul bersaglio di apertura del primo poligono: da quel momento in poi la ventottenne non ha sbagliato nulla, scalando la classifica fino ad uscire in testa dalla quarta sessione di tiro tallonata dalle due norvegesi Ingrid Tandrevold e Juni Arnekleiv. Nella seconda salita del giro conclusivo, ecco l'azione decisiva di Vittozzi che allunga nettamente su Arnekleiv per poi resistere nella volata finale al tentativo di sorpasso di Tandrevold. Vittozzi taglia così il traguardo con il tempo di 30'30″7 (1-0-0-0) con 0″7 di margine su Tandrevold (0-0-1-0) e 9″1 su Arnekleiv (0-0-0-0).