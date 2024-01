Il campione norvegese, dopo la rovinosa caduta di sabato a Wengen, è stato operato a Berna per sistemare la lussazione alla spalla. Per lui anche un taglio al polpaccio ma nessuna frattura. E in mattinata è arrivato un messaggio su Instagram dello stesso Kilde: "Sono qui e la sola e unica Mikaela Shiffrin si sta prendendo cura di me. Questo sport può essere brutale ma lo amo"

LA CADUTA DI KILDE A WENGEN