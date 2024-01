Schieder 2° sulla Streif: vince Sarrazin per 0.05

Schieder sfiora la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, chiudendo a 5 centesimi da Sarrazin sulla Streif. Per l'atleta di Castelrotto è il secondo podio in carriera, sempre a Kitzbuhel. Odermatt completa il podio, Paris sesto

Da Kitzbuhel a Kitzbuhel. Un anno dopo il secondo posto in discesa sulla Streif, Florian Schieder è tornato sul podio in Coppa del Mondo, nuovamente in discesa sulla leggendaria pista austriaca. Rispetto a un anno fa, però, è un secondo posto con un sapore diverso per l'azzurro che nel 2023 salì per la prima volta in carriera sul podio partendo con il pettorale 43. Stavolta Schieder ha sfiorato la vittoria, sottratta per cinque centesimi dal francese Cyprien Sarrazin, primo transalpino a trionfare sulla Streif da Luc Alphand nel 1997. Appena 1,43 metri di margine tra i due dopo 2 minuti di gara. Sarrazin è riuscito a fare la differenza nel tratto finale, arrivando con una velocità superiore rispetto a Schieder dopo una prova totalmente alla pari. Completa il podio Marco Odermatt, leader indiscusso della classifica generale. Sesto posto, infine, per Dominik Paris che ha chiuso la sua gara a 58 centesimi da Sarrazin, pagando una sbavatura nella traversa dopo l'Hausbergkante. Domani la seconda discesa sulla Streif, domenica lo slalom.