Slalom Schladming, Feller avanti dopo prima manche

Il tedesco Linus Strasser, vincitore domenica scorsa dello speciale di Kitzbuehel, in 50.46 è al comando dopo la prima manche di The Night Race, il famoso slalom notturno di Schladming. Dietro di lui il norvegese Timon Haugan in 50.56 ed il francese Clement Noel in 50.82. Miglior azzurro, su una pista difficile e dal fondo scivoloso e cedevole anche per la comparsa della pioggia, dopo una prova superlativa con il pettorale 18, e' il gardenese Alex Vinatzer 5/o in 51.13. Poi , dopo la prova dei primi 40 atleti al via, per l'Italia c'è' Tommaso Sala in 13/a posizione con il tempo di 51.88 per un errore a poche porte dal traguardo. Piu' indietro il trentino Stefano Gross in 53.39, con qualificazione per la seconda manche a rischio. Fuori invece Tobias Kastlunger alla fine della cui prova c'è' stata una breve interruzione per la protesta di un ambientalista con vernice rossa al traguardo. Seconda decisiva manche alle 20.45