Sci alpino, discesa donne: Goggia 3^, Bassino 9^

Terzo posto per Sofia Goggia nella discesa di Cortina. L'azzurra, che per una parte della gara (interrotta a lungo per via del vento) era stata al primo posto, è stata superata da Mowinckel e Wiles, rispettivamente prima e seconda. Marta Bassino chiude al nono posto, Federica Brignone è 12^

