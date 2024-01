SuperG Garmisch, Bosca secondo. Vince Allegre

Grande prestazione di Guglielmo Bosca, secondo nel SuperG di Garmisch valido per la coppa del mondo di sci. L'azzurro, nato a Milano nel 1993, ha chiuso la prova a soli 18 centesimi dal francese Nils Allegre (1.11.92). E' il primo podio in coppa del mondo per l'atleta italiano. Completa il podio lo svizzero Loic Meillard, con un distacco di 18 centesimi dal vincitore di giornata. Quarta posizione per il leader della classifica generale Marco Odermatt. Ottavo Dominik Paris, chiude invece in sedicesima posizione Mattia Casse.