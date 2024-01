Sci, Lara Gut vince SuperG Cortina. Goggia 5^

Successo della svizzera, che accorcia su Mikaela Shiffrin in classifica generale e si porta al comando in quella di specialità. Quinto posto per Sofia Goggia. Sesta Bassino, Nona Brignone

La svizzera Lara Gut-Behrami si è imposta nel supergigante di coppa del mondo femminile a Cortina d'Ampezzo. Niente podio per le atlete italiane nella gara sulle nevi di casa, con Sofia Goggia (quinta a 58 centesimi) migliore delle azzurre. Alle spalle della vincitrice di giornata completano il podio l'austriaca Stephanie Venier (+0.21) e la francese Romane Miradoli (+0.41). Quarta posizione davanti alla Goggia per Raghnild Mowinckel, che si era imposta nella discesa libera disputata sabato. Più indietro le altre sciatrici italiane: sesto posto per Marta Bassino, nona Federica Brignone, dodicesima Laura Pirovano. Nella classifica generale di coppa del mondo sempre saldamente in testa Mikaela Shiffrin (ancora assente dopo la caduta di venerdì) con 1209 punti, con Lara Gut-Behrami che si porta a -195 dalla leader. Terzo posto per Federica Brignone a 371 punti dalla statunitense. Nella classifica di specialità Lara Gut-Behrami si porta in testa con 10 punti di vantaggio sull'austriaca Cornelia Huetter, che precede Federica Brignone. Prossimo appuntamento con la coppa del mondo femminile martedì 30 gennaio con lo slalom gigante a Plan de Corones.

Ordine d'arrivo SuperG Cortina d'Ampezzo