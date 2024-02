Una strepitosa rimonta e lo svizzero vince nello slalom di Chamonix dopo essersi qualificato con l’ultima posizione disponibile (la 30^) nella prima manche. Nessuno slalomista era mai riuscito in qualcosa di simile. Per lui la 7^ vittoria in Coppa del mondo, mentre il miglior azzurro al traguardo è stato Vinatzer con il decimo posto

Lo svizzero Daniel Yule - con una rimonta storica , prodigiosa ma pure anche forse senza logica sportiva di ben 30 posizioni - ha vinto in 1.36.24 lo slalom speciale di cdm di Chamonix . Alle sue spalle il suo connazionale Loic Meillard in 1.36.40 ed il francese Clement Noel in 1.36.42 Miglior azzurro - tra i tre ammessi alla seconda manche su una pista dal fondo sempre più lento e cedevole per il sole e una temperatura primaverile - è stato l'altoatesino Alex Vinatzer in 1.36.70.

Vinatzer era 21esimo dopo la prima manche ed ha dunque poi avuto sotto gli sci una neve non troppo lenta. Il trentino Stefano Gross è finito invece 21esimo in 1.37.13 ed era 24esimo dopo la prima manche. Il più penalizzato da questa pista è stato cosi il lombardo Tommaso Sala , buon settimo dopo la prima manche ma alla fine solo 26esimo in 1. 37.22 La coppa del mondo uomini torna in scena sabato prossimo a Bansko, in Bulgaria, con uno slalom gigante seguito domenica da uno speciale. Le donne saranno invece sui Pirenei, a Soldeu, in Andorra ed anche per loro ci saranno un gigante ed uno speciale.