Goggia torna a casa: "Decorso post operatorio ok"

Sofia Goggia ha lasciato la clinica La Madonnina di Milano. L'azzurra era stata operata lunedì scorso dopo aver riportato la frattura di tibia e malleolo a causa di una caduta durante un allenamento a Pontedilegno. Lo comunica la FISI. Sofia ha iniziato nei giorni scorsi la fisioterapia passiva con lo staff medico della Federazione, come postato dalla stessa atleta bergamasca ieri sui social. Il grave infortunio costringerà Goggia a chiudere in anticipo la stagione di Coppa del mondo di sci: per lei il rientro in pista è previsto per fine 2024.