Gigante Soldeu, 1^ manche: Bassino 1^, Brignone 2^

Italia protagonista nel gigante di Soldeu (Andorra). Marta Bassino in testa dopo la prima manche davanti a Federica Brignone, staccata di soli 3 centesimi. Seconda manche alle 13.30

Marta Bassino la più veloce nella prima manche dello slalom gigante di Soldeu. La piemontese - scesa col pettorale numero 1 - ha chiuso la prova con il tempo di 1.01.09. Seconda posizione per Federica Brignone, staccata di soli 3 centesimi. Terza posizione per la neozelandese Alice Robinson (+0.11). Quarto tempo per la norvegese Stjernesund (+0.19), quinta la croata Ljutic (+0.37). Più indietro la svizzera Lara Gut-Behrami, nona con un distacco di 61 centesimi da Bassino. Seconda manche alle 13.30.