Vittozzi conquista l'argento nell'inseguimento

Nella gara di inseguimento a Nove Mesto Na Morave, Lisa Vittozzi conquista l'argento davanti alle francesi Simon e Braisaz-Bouchet. È la prima medaglia per l'Italia in questi Mondiali di biathlon. Ottima prestazione anche delle altre azzurre: Wierer conclude in 21^ posizione, Comola in 23^ e Carrara in 33^

