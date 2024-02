Sogno che si avvera per Lindsey Vonn: l'ex atleta statunitense ha trascorso una giornata sugli sci in compagnia dell'amico Roger Federer. A pubblicare il video è proprio l'ex sciatrice, accompagnato da un lungo messaggio: "Ho ammirato Federer come atleta, filantropo e campione incredibile per tanti anni", si legge, "Roger è la definizione di sportivo vero e campione vero in ogni senso del termine. Grazie per questo ricordo"

