Para Alpine Ski World Cup: 5 azzurri in pista

La Coppa del Mondo di Sci Alpino Paralimpico fa tappa in Piemonte, a Bardonecchia, dove si ritroveranno sulle piste di Melezet i migliori atleti e atlete paralimpici. La FIS Para Alpine Ski World Cup di Super-G si disputerà il 25, 26 e 27 febbraio 2025. Le piste di Bardonecchia hanno ospitato tutte le gare di snowboard delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, poi le Universiadi del 2007, i Campionati Mondiali Juniores di Sci Alpino e numerose edizioni di Coppa del Mondo di Snowboard. Solo pochi giorni fa le piste della località piemontese hanno ospitato i Super G femminili validi per la Coppa Europa. “A Bardonecchia, da martedì 25 a giovedì 27 febbraio si disputeranno le gare di Coppa del Mondo paralimpiche di velocità. Queste gare rientrano nel progetto Fisip di portare manifestazioni di livello internazionale in Italia e distribuirle su gran parte dell’arco alpino in località che siano in grado di realizzarle”, le parole di Paolo Tavian, presidente FISIP, Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici. “Questo progetto serve innanzitutto a far conoscere il movimento paralimpico in tutte le regioni italiane. Le gare paralimpiche non dovranno più essere un evento eccezionale- chiude Tavian- ma potranno diventare la normalità con la possibilità di aprire canali di comunicazione continui su questo argomento durante tutta la stagione”.