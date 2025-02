Mondiali biathlon, Giacomel argento nella 20 km

Tommaso Giacomel da sogno ai Mondiali di biathlon in corso a Lenzerheide, in Svizzera. Il 24enne di Imer ha conquistato la medaglia d'argento nella 20 km Individuale, gara che prevede quattro sessioni di tiro (due a terra e due in piedi) e un minuto in più nel tempo finale per ogni errore commesso. Giacomel, alla prima medaglia individuale ai Mondiali dopo tre podi in staffetta, ha chiuso la prova con 19 su 20 al poligono: per lui un solo errore nell'ultimo poligono in piedi (penultimo bersaglio), fatale per la conquista della medaglia d'oro. Vittoria per il francese Eric Perrot, bronzo a un altro transalpino, Quentin Fillon Maillet. Per l'Italia è la prima medaglia nell'Individuale maschile dal 1993, anno in cui Andreas Zingerle trionfò a Borovec (Bulgaria). La conferma di una grande annata per Giacomel che esattamente un mese fa, a Ruhpolding, ottenne la prima vittoria in Coppa del Mondo, nella mass start.