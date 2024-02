Vittozzi da sogno: oro mondiale nell'Individuale

Incredibile prova di Lisa Vittozzi che a Nove Mesto (Repubblica Ceca) conquista il titolo iridato nella 15 km, nonostante una partenza in salita per un problema alla carabina nel primo poligono. Completano il podio la tedesca Hettich e la francese Simon. Per Vittozzi è la seconda medaglia in questi Mondiali dopo l'argento nell'inseguimento

Straordinaria Lisa Vittozzi ai Mondiali di biathlon in corso a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Dopo l'argento nell'inseguimento, la 29enne di Sappada ha conquistato la medaglia d'oro nell'Individuale. Una gara straordinaria di Vittozzi che è riuscita a vincere nonostante la partenza a handicap, con più di 15 secondi persi nel primo poligono per un problema alla carabina. L'azzurra ha trasformato le difficoltà in carica agonistica, chiudendo la prova con zero errori al tiro (20 su 20) e una grande prestazione sugli sci. Medaglia d'argento per la tedesca Hettich, bronzo alla francese Simon. Per Vittozzi è il primo oro mondiale a livello individuale, il secondo dopo la staffetta di Oberhof 2023. La sappadina diventa così la seconda italiana a conquistare il titolo iridato in questo format di gara dopo Dorothea Wierer che vinse nel 2020 ad Anterselva.