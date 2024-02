Discesa Kvitfjell, vince Hintermann. Paris 18°

Da Kvitfjell a Kvitfjell. Due anni dopo il trionfo sulle nevi norvegesi, Niels Hintermann torna a vincere in Coppa del Mondo e lo fa ancora una volta in discesa libera sulla Olympiabakken. L'elvetico ha interpretato al meglio il fondo ghiacchiato di Kvitfjell - complice la neve fresca degli ultimi giorni - battendo di soli 8 centesimi l'austriaco Kriechmayr. Completa il podio il canadese Cameron Alexander, mentre Marco Odermatt deve accontentarsi solo di un settimo posto, interrompendo così la serie di cinque podi consecutivi (con due vittorie) in discesa. In chiave Italia tanti rimpianti per Dominik Paris. Partito dopo la brutta caduta di Allegre, Domme era in linea con i tempi del podio dopo i primi due intermedi, ma poi ha rischiato di cadere in atterraggio dal dosso del Russi Jump e ha chiuso 18° con un secondo di ritardo da Hintermann, ma con la velocità più alta. Il migliore degli azzurri è stato Guglielmo Bosca, fuori comunque dalla top 10 e 14° a +0.93. Ottima prova per Christof Innerhofer, che riesce a mettere in pista una gara d’attacco e chiude 21° a 1″09 dal vincitore. Nei 30 anche Mattia Casse 26° a 1″26 e preceduto da Pietro Zazzi che fa punti importanti e che contiene di stacco in 1″23.