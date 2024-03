Gigante Aspen, vince Odermatt. De Aliprandini 4°

Un superlativo Marco Odermatt ha vinto in 2.03.20 anche il secondo slalom gigante di Aspen. Solo terzo nella prima manche e dopo errori che a chiunque sarebbero costati la gara, lo svizzero ha invece conquistato il suo nono successo in serie su nove giganti conquistati. Dietro di lui il suo connazionale Loic Meillard in 2.03.54 ed il norvegese Timon Haugan in 2.03.70. Ma questo è stato più che mai il grande Gigante degli azzurri con una prestazione superba, migliorando addirittura il già ottimo risultato di venerdì: Luca De Aliprandini 4/o in 2.03.88 ed il gardenese Alex Vinatzer 5/o in 2.04.35. Alex, che ormai da davvero completato la sua trasformazione diventando anche un ottimo gigantista e non solo un bravissimo slalomista , ha in più la soddisfazione di aver ottenuto nella seconda manche il miglior tempo assoluto, più veloce di Odermatt e degli altri mostri sacri di questa disciplina. Ad Aspen - nel cuore delle Montagne Rocciose - su una pista molto difficile con alcune porte parecchio angolate - tutti gli azzurri si sono comunque trovati bene soprattutto sul fondo molto ghiacciato che ha esaltato la loro tecnica. Fuori sono invece finiti Filippo Della Vite - esattamente come nel gigante di venerdì - Hannes Zingerle e Giovanni Borsotti. Tutti però hanno messo in mostra una grande aggressività, gareggiando senza risparmiarsi: il che ha comunque un significato positivo. Domenica ad Aspen si chiude con lo slalom speciale la trasferta nordamericana della coppa del mondo uomini. Le ragazze saranno invece impegnate a Kvitfjell, in Norvegia, con un secondo SuperG.