Fantastica Brignone: suo il Super G di Kvitfjell

Fantastica Federica Brignone: a Kvitfjell trionfa in Super G conquistando la sua 25^ vittoria in Coppa del Mondo, superando quindi Sofia Goggia e Gustavo Thoeni. In una gara contrassegnata da diverse interruzioni per la nebbia, l'azzurra ha battuto Lara Gut-Behrami ed Ester Ledecka

Federica Brignone ha vinto il secondo superG di cdm donne di Kvitfjell, una gara caratterizzata da frequenti e lunghe interruzioni per un banco di nebbia sulla pista Olympiabakken. Per l'azzurra è la quarta vittoria stagionale e la 25^ in carriera, superando così non solo l'infortunata Sofia Goggia ma pure il leggendario azzurro Gustav Thoeni, diventando cosi il secondo miglior sciatore italiano di coppa del mondo dopo Alberto Tomba con i suoi 50 successi. Con questa vittoria Brignone è anche seconda con 1.268 punti nella classifica generale di coppa superando l'assente americana Mikaela Shiffrin (1.209). - Brignone si è imposta con il tempo di 1.37.30, davanti a Lara Gut-Behrami (1.37.91) - che con 540 punti contro i 466 dell'azzurra resta anche leader della classifica di disciplina quando manca una sola gara alla fine della stagione. A chiudere il podio la ceca Ester Ledecka in 1.38.09. Per l'Italia in classifica, ostacolata dalla scarsa visibilità, anche Marta Bassino 15^ in 1.39.22, Roberta Melesi 18^ in 1.39.77, Laura Pirovano 22^ in 1.40.30 e poi la gardenese Teresa Runggaldier in 1.40.49. Ora la coppa del mondo donne passa in Svezia, ad Aare: sabato e domenica prossimi un gigante ed uno speciale con l'atteso rientro della campionessa Mikaela Shiffrin. Sarà l'ultima tappa prima delle Finali di stagione a Saalbach, in Austria.