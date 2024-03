Da Oslo a Rio de Janheiro il passo è breve per Lucas Braathen. O meglio, per Lucas Pinheiro Braathen. Che proprio oggi ha annunciato al mondo il suo clamoroso ritorno alle competizioni sciistiche, abbandonate lo scorso 27 ottobre per alcune divergenze con la federazione norvegese. E infatti, colpo di scena dopo colpo di scena, il 23enne vincitore della Coppa del mondo di slalom speciale nel 2023 (nella generale si piazzò quarto) ha annunciato che tornerà in pista difendendo i colori del Brasile, dove la mamma dello sciatore è nata. Una decisione importante, avallata sia dalla Fis che dalla stessa federazione norvegese, rivelata al mondo dello sci attraverso un triplice post du Instagram in collaborazione con uno dei suoi main sponsor, nel quale Pinheiiiroo (questo il nome del suo profilo) ha spiegato le motivazioni alla base della sua scelta: “La mia danza è cominciata 23 anni fa. Ho scoperto il ritmo per le strade di San Paolo, col calcio. Questa danza era fatta di unione, amore, libertà. Poi l’ho portata sulla neve e la danza è diventata velocità, disciplina, classe mondiale, fatica estenuante. Per la prima volta nella mia vita mi sono sentito felice. Ma sapete una cosa? Si può danzare realmente solo quando si è liberi. Per questo è arrivato il momento di riportare il ballo a casa. Per essere finalmente quello che sono. E allora: ricominciamo a ballare”