Gigante Aare, 1^ manche: Brignone 3^, Bassino 4^

Sotto una leggera nevicata e su una pista dal fondo molto mosso e difficile che ha provocato distacchi consistenti, la svedese Sara Hector in 1.10.94 è al comando dopo la prima manche del gigante di coppa del mondo di Aare, il penultimo della stagione. Dietro di lei la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.11.55 mentre terza è l'azzurra Federica Brignone in 1.12.10. Per l'Italia c'è poi il quarto posto di Marta Bassino in 1.12.33. Decisamente più indietro Elisa Platino in 1.14.80, Roberta Melesi in 1.14.83 e Asja Zenere in 1.15.28. A Gut-Behrami basta finire la gara davanti a Brignone per aggiudicarsi comunque anticipatamente la coppa di disciplina. Seconda manche alle 13.30.