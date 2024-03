A Shiffrin ultimo slalom stagionale: 97^ vittoria

Chiude la stagione con una vittoria, Mikaela Shiffrin, che si aggiudica, in 1.53.22, l'ultimo slalom della Coppa del Mondo a Saalbach: successo numero 97 in carriera e numero 60 in speciale per la campionessa americana che si avvicina sempre di più allo storico traguardo dei 100. Sul podio Mina Fuerst Holtmann in 1.53.76 e Anna Swenn Larsson in 1.53.85, nona Peterlini (1.54.38). Domani, 17 marzo, c'è il Gigante, in gara Federica Brignone insieme all' azzurra Marta Bassino

