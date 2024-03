Moioli vince a Montafon: è in testa alla coppa

Ventunesima vittoria in carriera per l’atleta azzurra che nello snowboardcross di Montafon batte tutte le avversarie, dalle qualifiche alla Big Final. Solo sesta la rivale francese Trespeusch, così con questo successo l’italiana torna leader della Coppa del Mondo di snowboard: “Grande vittoria, combattuta e meritata -le parole di Michela Moioli- Mi sono divertita e piaciuta, avevo missili ai piedi. Tornare prima è una bella responsabilità”

Dopo essere tornata alla vittoria lo scorso 3 marzo a Sierra Nevada, Michela Moioli replica nello snowboardcross di Montafon, in Austria, dove ottiene la vittoria numero 21 della sua carriera (19 individuali). Nessuna incertezza per la 28enne di Alzano Lombardo, che vince tutte le run, a partire dai quarti e fino alla Big Final, dove sconfigge l'inglese Charlotte Bankes, l'australiana Josie Baff e la francese Zoe Colombier. Solo sesta la sua diretta rivale nella classifica di cdm, la francese Chloe Trespeusch, che perde la vetta a vantaggio di Michela per 2 punti. La bergamasca ora indossa il pettorale giallo, con 564 punti, quando mancano ancora tre gare alla fine della stagione e tutto può succedere. Trespeusch ne ha 562 e Banks è a 507. Fuori ai quarti le altre due azzurre qualificate: Sofia Belingheri e Sofia Groblechner.