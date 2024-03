Gigante Saalbach, Brignone davanti dopo 1^ manche

La campionessa valdostana chiude al comando la prima manche dello slalom gigante in Austria e mette pressione a Lara Gut-Behrami, ottava al traguardo, in vista della seconda manche che assegnerà la coppa di specialità. L'impresa resta comunque al limite dell'impossibile: non tanto per Federica, ma per la Gut che, per non alzare la coppa di cristallo, dovrebbe chiudere fuori dalle prime 10

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT