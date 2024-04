Italia bronzo mondiale, Scozia battuta 7-6

Un altro bronzo mondiale e la certezza che ormai l'Italia è tra le grandi protagoniste del curling. Ai mondiali in corso in Svizzera, dopo la semifinale persa contro la Svezia, gli azzurri si riscattano conquistano il terzo gradino del podio iridato. Nella finale per il terzo posto, gli azzurri Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) e Francesco De Zanna (C.C. Dolomiti) come riserva, hanno battuto 7-6 la Scozia di Bruce Mouat dopo una pazzesca rimonta. Finisce 7-6 per gli azzurri che conquistano quindi un altro bronzo mondiale dopo quello dei Mondiali del 2022