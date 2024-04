Marcialonga vince il premio evento dell'anno 2024

La 51^ Marcialonga di Fiemme e Fassa è stata nominata "event of the year 2024" , conquistando il premio come miglior competizione del circuito Ski Classics 2024. Questo circuito internazionale comprende le migliori manifestazioni fondistiche in materia di lunghe distanze

La 51^ Marcialonga di Fiemme e Fassa è stata nominata "event of the year 2024", conquistando il premio come miglior competizione del circuito Ski Classics 2024. Questo circuito internazionale comprende le migliori manifestazioni fondistiche in materia di lunghe distanze ed è un riconoscimento prestigioso per questa gara. La Marcialonga è stata la preferita dagli atleti, ammirata dagli organizzatori e considerata la più suggestiva dai media. Questo successo è il frutto di un impegno costante nell'organizzazione e nella gestione dell'evento, che da più di cinquant’anni va oltre l'aspetto puramente sportivo. Marcialonga coinvolge l'intero territorio non solo sotto il profilo sportivo, ma anche in termini di tradizione, cultura, turismo ed accoglienza. Questo premio è una testimonianza di quanto tutti questi aspetti siano riconosciuti ed apprezzati a livello internazionale. Da quando è stato istituito il premio, la Marcialonga si è sempre classificata tra i due migliori eventi della stagione. Ha vinto il premio nel 2018 e nel 2019, piazzandosi al secondo posto negli anni successivi.