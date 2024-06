Il mondo degli sport invernali azzurri e in particolare quello dello sci di velocità è in lutto per la drammatica morte di Jean Daniel Pession, ventottenne componente della squadra di Coppa del mondo, vittima di un tragico incidente in montagna accaduto sopra Champoluc (Aosta) dove ha perduto la vita anche la fidanzata, la maestra di sci di fondo Elisa Arlian. I due hanno perso la vita mentre erano impegnati nella scalata lungo la cresta che divide le pareti est e nord dello Zerbion. Sono stati avvistati dall'equipaggio dell'elicottero della Guardia di Finanza dotato di apparecchiatura per il rilevamento di segnale di telefonia mobile e recuperati, purtroppo senza vita, lungo la parete nord. Il medico ha constatato il decesso. Le ricerche erano partite dalla segnalazione di non rientro e hanno richiesto l'impiego di tre elicotteri: SA1, SA3 (con equipaggio misto Soccorso Alpino/Vigili del Fuoco) e Guardia di Finanza. Le operazioni di riconoscimento sono affidate alla Guardia di Finanza di Cervinia.