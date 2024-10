Sta per iniziare la nuova stagione di sci, Brignone è pronta: "Bella preparazione, fisico e testa stanno bene. Ci sono i presupposti per far bene". Si avvicinano le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina; oro che manca nel suo palmares: "In realtà, non mi manca niente. Ho vinto molto più di quanto potessi sognare", spiega a Sky, "Il giorno in cui non avrò più voglia, smetterò. Non voglio darmi una data di fine. Voglio finire la carriera con un bel ricordo, avendo amato quello che ho fatto"