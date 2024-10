Reduce da un brutto infortunio, Sofia Goggia vede avvicinarsi il rientro sugli sci: "Sto molto bene. In questo ultimo mese ho fatto uno scatto fisico e mentale enorme", afferma a Sky, "Sono veramente soddisfatta. È stata dura rimettersi a lavorare con professionalità. Ora devo tornare sugli sci, avverrà in progressione". Sugli obiettivi: "Inizio a sciare senza crearmi alcuna aspettativa, poi vedremo. Non sarei onesta se indicassi un obiettivo. Se tutto andrà bene rientrerò nelle prime gare di velocità"